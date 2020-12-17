Uludağ'da bulutların dansı
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Uludağ'da bulutların dansı

17.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:49

Uludağ'da bulutların dansı Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da Bakacak Tepesi görenleri büyülüyor.

Uludağ'da bulutların dansı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da Bakacak Tepesi görenleri büyülüyor. Bulutların üzerinde şehri izleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Türkiye'de kış tatili denince akla ilk gelen yerlerin başında Uludağ geliyor. 2 bin 543 metrelik yüksekliği ile sadece kış aylarında değil, her mevsim başka güzel Uludağ'da bulunan Bakacak Tepesi'ne çıkan vatandaşlar bulutların üzerinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bursa'nın tamamına yakınının görülebildiği Bakacak Tepesi'ne vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Bulutların büyüleyici güzelliği drone ile de kaydedildi.

Uludağ'da bulutların dansı
Uludağ'da bulutların dansı
Uludağ'da bulutların dansı
Uludağ'da bulutların dansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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