Uludağ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı

Uludağ'da 2 yıl önce 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uludağ'da 2 yıl önce 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ferit S. ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mütalaasını veren savcı, Mustafa S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Erol B. ve Emrah Ç'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar 4'er kez, Ferit S'nin "suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, Taner S'nin de "ruhsatsız mermi bulundurma" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ferit S, mütalaayı kabul etmediğini belirtti. "Olay yerinde kimseye vurmadım ve yaralamadım." diyen Ferit S, beraatini talep etti.

Mustafa Sancar da mütalaaya katılmadığını ifade ederek, tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'ndeki bir otelin önünde 11 Şubat 2019'da kış festivalinin güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla vurulan Yusuf Kösedağ (19) hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 17 şüpheliden Mustafa Sancar tutuklanmış, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Diğer zanlılar ise salıverilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler