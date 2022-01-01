Uludağ'da binlerce kişi yılbaşını kutladı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, binlerce kişi kar üstünde yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen çok sayıda turist ve yerli ziyaretçiler, 2022'nin ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde ziyaretçiler, yaklaşık 50 santimetrelik kar üzerinde yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.

Yeni yıla girilmesiyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, meşalelerle kutlamalar yapıldı.

Ziyaretçilerden Duygu Özer, AA muhabirine, yılbaşını arkadaşlarıyla kar üstünde geçirmek için geldiğini söyledi.

Uludağ'ın yılbaşında farklı bir havasının olduğunu belirten Özer, "Sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Yapılabilecek en güzel şey sessiz bir yılın ardından burada karla beraber, dışarıda hep birlikte temiz hava eşliğinde yeni yıla girmek. Bunun dışında bir alternatif düşünmedik. Yeni yıla Uludağ'a girmek güzel. Sarıalan Bölgesi'ndeki Orman Köşkleri de bizim için güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Emin Özüak da hem arkadaşının doğum günü hem de yılbaşı için Uludağ'ı tercih ettiklerini dile getirerek, "İlk defa Uludağ'da yılbaşına girdim. Heyecanlıyım. Ortam çok güzel. Sessiz ve sakin. Burada olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.