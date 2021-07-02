Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı
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Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı

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Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı Uludağ'da ayı ailesi çöp konteynerini kaptırmamak için büyük çaba sarf etti Uludağ'da yavrularıyla birlikte sürekli yerleşime gelip çöp konteynerlerini deviren ve yiyecek arayan anne ayı bu sefer de bir köpekle renkli...

Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı

Uludağ'da ayı ailesi çöp konteynerini kaptırmamak için büyük çaba sarf etti

BURSA - Uludağ'da yavrularıyla birlikte sürekli yerleşime gelip çöp konteynerlerini deviren ve yiyecek arayan anne ayı bu sefer de bir köpekle renkli görüntüler oluşturdu. Anne ayının çöp konteynerini köpeğe kaptırmamak için büyük çaba sarf etmesi kameralara saniye saniye yansıdı.

Uludağ'da aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor. Her geçen gün farklı görüntülerin ortaya çıktığı Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı, yine çöp konteynerinden yiyecek aramaya koyuldu. Bölgede bulunan köpeklerin de gelmesiyle çöp konteynerini sahiplenen ayı, köpeğin yaklaşmasına izin vermedi. Vatandaşların saniye saniye çektiği görüntülerde, bir çocuğun ayıya zarar gelmesinden korkması dikkat çekti. Ayının yanlarına gelmesini isteyen çocuklar, ona bakabileceklerini söyleyerek herkesi güldürdü.

Çöp konteynerinin başından hiç ayrılmayan ayı, köpeğin aralıksız havlamasına aldırış etmedi. Bir ara kendine iyice yaklaşan köpeğin üzerine yürüyen ayı, onu korkutmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde de anne ayı ve iki yavrusunun karanlıkta kalan çöp konteynırını sokak lambasının altına taşımaları ve devirmeleri vatandaşlar tarafından kaydedilmişti.

Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı
Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı
Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı
Uludağ'da ayı ailesinin renkli görüntüleri...Köpeği böyle kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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