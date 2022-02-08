Uludağ'da Aleyna Tilki Rüzgarı esti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da Aleyna Tilki Rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Berke Erdal - Güncel
 - Güncelleme:

Uludağ'da Aleyna Tilki Rüzgarı esti Aleyna Tilki "Ne kadar özledik eğlenmeyi, bu gecenin tadını çıkartalım" Uludağ'da dün başlayan Winterfest 2022, bol müzik ve çeşitli aktivitelerle geride bıraktı.

Uludağ'da Aleyna Tilki Rüzgarı esti

Aleyna Tilki "Ne kadar özledik eğlenmeyi, bu gecenin tadını çıkartalım"

BURSA - Uludağ'da dün başlayan Winterfest 2022, bol müzik ve çeşitli aktivitelerle geride bıraktı. BITEXEN ana sponsorluğunda gerçekleşen festivalde, Aleyna Tilki, hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı.

Uludağ'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan ve Bitexen ana sponsorluğunda gerçekleşen Winterfest için yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim Aleyna Tilki olmuştu. Bu gece sahne alan Aleyna Tilki hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı. 25'inci kez düzenlenen Winterfest bu yılda Uludağ'da binlerce üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşti.

Öte yandan Aleyna Tilki Hayranlarına, " Bu gece çok eğleneceğiz. Ne kadar özledim bende eğlenmeyi gerçekten ya. Yeni yeni başladık sahnelere tadını çıkartalım bu gecenin. Arabesk var, pop var, rap var, yabancılar var o yüzden istek şarkı almıyorum." dedi.

Uludağ'da Aleyna Tilki Rüzgarı esti

Uludağ'da Aleyna Tilki Rüzgarı esti

Uludağ'da Aleyna Tilki Rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Güncel

Aleyna Tilki, Uludağ, Müzik, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title