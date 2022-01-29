Uludağ'da adım atacak yer kalmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı, Abdullah Çibir - Güncel
 - Güncelleme:

- Uludağ'da adım atacak yer kalmadı Otelde kalanlar ve günübirlikçiler pistlere akın etti Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili için gelenlerle, günübirlikçiler pistlere akın etti.

- Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Otelde kalanlar ve günübirlikçiler pistlere akın etti

BURSA - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili için gelenlerle, günübirlikçiler pistlere akın etti. Aileleri ile doyasıya eğlenen gençler, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Güneşli havayı gören vatandaşlar, hafta sonu için Uludağ'a akın etti. Günübirlikçilerle, sömestri tatili için Uludağ'a gelenler pistlere akın edince adım atacak yer kalmadı. Kimi, babasının çektiği kızakta keyif yaparken, kimi ise kayak yapmayı öğrenmek için büyük çaba sarf etti.

İstanbul'dan gelen tatilciler, Uludağ'da büyük olmaktan mutluluk duyduğunu ve her sene gelmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Güncel

Kış Turizmi, Türkiye, Uludağ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title