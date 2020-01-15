15.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:38

Türkiye'nin önemli kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'da 8-9 Şubat'ta "kış şenliği" düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek program kapsamında eskimo evi yapımı ve karton kızak yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm vatandaşları gönüllerince bir hafta sonu geçirmek için Uludağ'a davet etti.

Organizasyonun geçen yıl binlerce kişiyi ağırladığını belirten Aktaş, etkinliğin Bursa'nın turizmine katkılar sağlayacağını vurguladı.

Karton kızak yarışması hakkında bilgi veren Aktaş, "Her yaştan vatandaşlarımız katılım sağlayabilecek. En iyi zaman ve tasarım kategorilerinde düzenlenecek yarışmada, her iki kategoride de birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın hediye edilecek." ifadelerini kullandı.

Şenlik, Uludağ 2. Gelişim Bölgesi'ndeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak.

Kaynak: AA