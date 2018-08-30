Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden olan Uludağ, bisiklet tutkunlarının da gözdesi oldu. Teleferik ya da kendi araçlarıyla Uludağ'a çıkan bisiklet tutkunları, zorlu patikalardan ve kayalıklardan geçerek şehre iniyor.

Bursa ve yakın vilayetlerden gelen bisiklet tutkunları, heyecanın doruğuna ulaşıyor. Bugüne kadar defalarca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen yarış ve organizasyonlara katılan Bursalı bisiklet tutkunu Adem Ocak ve arkadaşları, hafta sonları bir araya gelerek Uludağ'ın zorlu parkurlarında heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Yaptıkları sporun çok keyifli ve bir o kadar da tehlikeli olduğunu ifade eden Adem Ocak, yaklaşık 5 yıldır dağ bisikleti sporuyla uğraştığını söyledi. Ne yazık ki Uludağ'a ulaşımın kısıtlı olduğunu belirten Ocak, Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde yarışmalar tertiplendiğini, oradaki teleferiklerin ücretsiz olduğunu belirterek, ulaşım için yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

(İHA)