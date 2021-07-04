Uludağ bisiklet tırmanışı başlıyor
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Uludağ bisiklet tırmanışı başlıyor

Uludağ bisiklet tırmanışı başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Uludağ Bisiklet Tırmanışı öncesi sporcular sırt numaralarını aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Uludağ Bisiklet Tırmanışı öncesi sporcular sırt numaralarını aldı. Ayrıca bisiklet tutkunları, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezerek moral depoladı.

Sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek adına 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' yarışması düzenleyen Osmangazi Belediyesi, toplam 282 bisiklet tutkununa ev sahipliği yapacak. Bursa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilciliği, Yeşil Pedal Spor Kulübü işbirliğiyle yarın gerçekleşecek yarış, Bursa Millet Bahçesi (Eski Atatürk Stadı) önünden start alacak. 31,7 kilometre parkur sonunda Uludağ Sarıalan'a ulaşacak yarışçılar ise birbirinden farklı hediyelerle ödüllendirilecek.

Bursa'nın doğal güzelliklerini tanıtacak yarış öncesi etkinlik hakkında açıklama yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Dündar, "Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz Uludağ Bisiklet Tırmanışı ile yeni bir heyecana ortak olacağız. Kadın ve erkek olmak üzere; 18-20 yaş grubundan başlayarak, 60-64 yaş grubuna kadar 26 farklı yaş kategorisinde planlanan yarışta takım sıralaması olmayacak. Parkuru başarıyla tamamlayan her katılımcı birer anı madalyası alacak. Genel klasman sıralamasında dereceye giren sporcularımız için özel ödüllerimiz olacak. Yaş gruplarında dereceye giren ilk üç sporcu da kupalarına kavuşacak" dedi.

Bisiklet heyecanına 'kardeş' desteği

Yarışın renkli görüntülere sahne olacağını belirten Başkan Dündar, "Yarışmacılarımıza sırt numaralarının yanı sıra içerisinde elektronik çip ve anı forması gibi çeşitli hediyelerin bulunduğu bir çanta verdik. Programımızın heyecanına Bosna Hersek kardeş şehrimiz Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric ve ekibi de dahil oldu. Burada kayıtlarını tamamlayan sporcularımız müzemizi gezme imkanı buldu. İnşallah, güzel bir etkinliğe imza atacağız. Yarışmamızı gelenekselleştirerek, bisiklet tutkunlarının kalbine dokunacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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