"Uludağ Bisiklet Tırmanışı" 27 Haziran'da yapılacak

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek "Uludağ Bisiklet Tırmanışı", yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya getirecek.

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek "Uludağ Bisiklet Tırmanışı", yüzlerce bisiklet tutkununu bir araya getirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, bisiklet kullanımını özendirmek ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek adına bisiklet yarışı organize edecek.

Geleneksel hale getirilmesi planlanan Uludağ Bisiklet Tırmanışı, 27 Haziran Pazar sabahı Çekirge semtindeki Bursa Millet Bahçesi önünden start alacak.

Yarışlar, kadınlar ve erkeklerde 18-20 yaş grubundan başlayarak 60-64 yaş grubuna kadar 10 kategoride 31,7 kilometrelik parkurda yapılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 500 kişiyle sınırlandırılan yarışa katılmak isteyen bisiklet tutkunlarının başvuruları 17 Haziran'a kadar "www.osmangaziuludagtirmanisi.com" web sitesinden kabul edilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile düzenlediği basın toplantısında etkinliğin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nın Osmangazi'nin ve Bursa'nın tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Hem yokuş hem de uzun olması açısından zor bir parkur ancak doğa ortamında bu tırmanışı gerçekleştirirken sporcular bu zorluğu hissetmeyecektir. Yarışta takım sıralaması olmayacak. Parkuru başarıyla tamamlayan her katılımcı birer anı madalyasıyla ödüllendirilecek. Genel klasman sıralamasında dereceye giren sporcular için özel ödüllerimiz olacak ve yaş gruplarında dereceye giren ilk üç sporcu da kupalarını alacaklar."

Küçükbakırcı da Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nın çok heyecan verici bir etkinlik olacağını bildirdi.

Organizasyonla ilgili hedeflere değinen Küçükbakırcı, "Bu etkinliği bu yıl bir başlangıç olarak yapalım, önümüzdeki yıllarda ise uluslararası boyuta taşıyalım. Çünkü Osmangazi'ye her şey yakışıyor. Osmangazi demek, Bursa demek. Biz de federasyon olarak her zaman destek vereceğiz. Katılım sağlayacak tüm sporcularımıza, kazasız belasız yarışlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, Dündar'a Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dereceye sporculara verilen mayoların yer aldığı bir şilt verdi. Dündar da Küçükbakırcı'ya Orhan Gazi'nin miğferinin minyatürünün yer aldığı biblo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan