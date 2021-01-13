Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
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Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu

13.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:23
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, dün akşam başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, dün akşam başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 40  santimetreyi bulduğu Uludağ'da çocuklar gönüllerince oynarken, pistler kademeli olarak açılacak.

Uludağ'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sabaha karşı etkisini arttırdı. Kar  kalınlığı pistlerde 40 santimetreye ulaştı. Kısa sürede de Uludağ'ın zirvesi ile oteller bölgesi beyaza büründü. Uludağ'a gelen günübirlikçiler ile otellerdeki tatilciler, karın keyfini yaşamaya başladı. Çocukların gönüllerince oynadığı kar yağışıyla birlikte bugün başta Beceren ve Karkay olmak üzere pistler kademeli olarak açılacak.

KAR HERKESİ MUTLU ETTİ

Uludağ'daki otellerin sosyal medya yöneticiliğini yapan Oğuz Sönmez, son yılların en kurak günleri yaşanırken yağan karın sevindirici olduğunu söyledi. Sönmez, "Kar yağışı dün gece başladı. Gerçekten hem kayakseverler hem Bursa halkı çok mutlu oldu. Çünkü kurak bir dönemdeyiz. Şimdi kayak pistlerinin kademeli bir şekilde açılması planlanıyor. Öğle sonrası merkezi pistler, kullanıma açılacak" dedi.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da bugün en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu
Uludağ beyaz gelinliğini giydi, kar kalınlığı 40 santimetre oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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