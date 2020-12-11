Uludağ beyaza büründü

Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, beyazlara büründü.

Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, beyazlara büründü. Zirvede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Uludağ'ın zirvesi beyaz gelinliğini giydi. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar sonrası Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfır dereceleri gördüğü zirvede ekiplerin hummalı çalışmaları dikkati çekti. Zirveye çıkan yollardaki kar birikintileri, küreme ve tuzlama araçlarıyla açıldı. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Otel ve zirvedeki işletmelerdeki son hazırlıklar da tamamlandı. Kayak pistlerinin ise biraz daha etkili kar yağışıyla birlikte açılacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 6 derece olarak ölçülürken, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Mesai çıkışı sosyal medyadan Uludağ'a kar yağdığını gören 3 kişi, soluğu zirvede aldı. Temiz hava almak için iş çıkışı Uludağ'a geldiklerini belirten kişiler, "Korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Kar yağdığını duyduğumuz gibi çıkalım dedik. Temiz bir hava aldık. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bursa'nın yeşiline beyaz çok yakışıyor" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı