Uludağ beyaz örtüyle kaplandı

Uludağ güne Kar sürpriziyle uyandı

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pistleri beyaz örtüyle kapladı.

Dün gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili olan yağmur yerini soğuk havaya bırakırken, Uludağ'da ise sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Kayak pistlerinin ve otel çatılarının beyaza büründüğünü gören işletmeciler telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Zirve beyaza bürünürken, kar yağışı otelcileri sezon ile ilgili umutlandırdı. Birinci ve ikinci oteller bölgesi olarak bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunan ve 300 metre ile bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da kış sezonu ve yılbaşı öncesi kar yağışı oldukça önemli.