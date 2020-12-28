Uludağ'a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü

- Uludağ'a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri mutlu etti Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da beklenen kar yılbaşı öncesi düştü.

- Uludağ'a yılbaşı öncesi beklenen kar düştü

Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri mutlu etti

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da beklenen kar yılbaşı öncesi düştü. Uzun süredir beklenen kar yağışı pandemiye rağmen işletmecileri mutlu etti.

Türkiye'nin'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesinde kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık 0, 1 derece olarak ölçüldü.

Bölgede sis de etkili olurken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte tipi görüldü. Tipi, bölgede bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle de sakinliğini korurken, yılbaşında ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN