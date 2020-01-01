Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu (2)
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Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu (2)

DÖNÜŞ ÇİLESİKış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

01.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:40
Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu (2)

DÖNÜŞ ÇİLESİ

Kış turizminin en önemli merkezlerinden 'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ'dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, durma noktasına geldi.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA
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