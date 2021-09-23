Uludağ'a mevsimin ilk kar yağışı düştü
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.
AA muhabirinin meteoroloji yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışı başladı.
Zaman zaman etkili olan yağışın ilerleyen günlerde beklenmediği, hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiği öğrenildi.
AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri