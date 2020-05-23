Uludağ'a 'mayıs karı' yağdı
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Uludağ'a 'mayıs karı' yağdı

Uludağ'a 'mayıs karı' yağdı Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a Mayıs ayında kar yağdı.

23.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:21

Uludağ'a 'mayıs karı' yağdı

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a Mayıs ayında kar yağdı.

Geçtiğimiz günlerde son 75 yılın en sıcak gününü yaşayan ve 38 dereceyi bulan sıcak hava dalgasının ardından Uludağ'a kar yağdı.

Dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı Uludağ'da 9 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da örtü kısmen beyazlara bürünürken, zirvede kalanlar da Mayıs ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşadılar.

Uludağ'a 'mayıs karı' yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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