Uludağ'a Mayıs ayında kar yağdı KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mayıs ayında kar yağdı.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mayıs ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri sebebiyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle bugün öğle saatlerinde kar yağdı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA