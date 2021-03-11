Uludağ'a Mart karı yağdı

Uludağ'a Mart karı yağdı

BURSA - Türkiye'nin kış turizminin gözde mekanı Uludağ'da Mart ayında kar yağdı.

Kış turizmi denilince akla ilk sırada gelen yerlerden biri olan Uludağ'da Mart ayında kar yağdı. Bu yıl pandemi ve karın geç yağması sezonu da olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Uludağ'da kar kalınlığı Mart ayı itibari ile 69 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının -8 derece ölçüldüğü ve kar yağışının devam ettiği Uludağ'da önümüzdeki hafta da yağış bekleniyor. Mart ayında kar yağması sezonun daha geç biteceği sinyalini de vermiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı