Uludağ'a kar yağdı - Haberler
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Uludağ'a kar yağdı

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel
Uludağ'a kar yağdı

BURSA'da kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.

BURSA'da kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü. Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu. Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi. Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor


Uludağ'a kar yağdı

Uludağ'a kar yağdı

Uludağ'a kar yağdı

Uludağ'a kar yağdı

Uludağ'a kar yağdı

Uludağ'a kar yağdı

Uludağ'a kar yağdı

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uludağ'a kar yağdı - Haberler
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