Uludağ'a hafta sonu akını

Milli Parklardan itibaren 10 kilometre kuyruk oluştu

BURSA - Kış turizminin en önemli turizm merkezlerinden Uludağ'a, haftasonu günü birlikçiler akın etti. Yoğun sisinde etkisiyle milli parklardan itibaren 8'inci kilometre çatrağına kadar yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk olan araçlar ağır şekilde ilerleyebiliyor. Havanın kararmasına az bir zaman kalmasına rağmen günübirlikçilerin Uludağ'a gidebilmek için çaba göstermeleri dikkat çekiyor.

Haftasonu tatilinin son gününde de günübirlik tatilcilerin Uludağ ısrarı yollarda çileye dönüşüyor. Yarı yıl tatili nedeniyle organize edilen programlar Uludağ'ı gece boyunca da cazibe merkezi haline getiriyor. Havanın kararmasına dakikalar kala Uludağ yolunda uzun kuyruklar oluşturan günübirlikçiler, Uludağ'a gidebilmek için yollarda eziyet çekiyor. Milli Park girişinden itibaren 8'inci kilometre çatrağına kadar devam eden araç kuyruğu Sarıalan ve Oteller Bölgesine doğru ağır şekilde ilerleyebiliyor. Yoğun sisinde etkisiyle zor anlar yaşayan tatilcilerin bazılarının kontak kapattığı görülürken jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA