Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
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Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı

23.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:58
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a kar düştü, yabancı turistler zirveye akın etti.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a kar düştü, yabancı turistler zirveye akın etti.

Her yıl kış yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Uludağ bu sene de kar yağışının başlamasıyla birlikte yabancı turistlerin akınına uğradı. Özellikle sıcak iklime sahip ülkelerden turistlerin zirveye geldiği görüldü. Zirvede pistlerde kayak yapacak yeterli karın daha yağmaması üzerine turistler poşetlerle kaymayı tercih etti. Bazı turistler telesiyeje binerken, bazıları kar topu oynayarak Uludağ'ın keyfini çıkarttı. Uludağ'da oteller kar yağışıyla birlikte kapılarını misafirlerine açtı. Yıl başında yabancı turistlerden en çok Uludağ'ı tercih edenler Rus turistler olacak.

Endonezya'dan Uludağ'a gelen Wayan Balik, "Türkiye'ye ikinci gelişim. Bizim ülkemiz tropikal bir iklime sahip. Kar görmüyoruz. Hayatımda ilk karı Güney Kore'de görmüştüm. İkinci defa ise Türkiye'de burada gördüm, ama Uludağ'ı daha çok beğendim. Burası çok güzel" dedi.

Uludağ Ağaoğlu Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Uludağ'a kar yağmaya başladı. Biz de sezonu açtık. Kapılarımızı açtık. Uludağ beyaza büründü. Önümüzdeki hafta için tekrar bir yağış gözüküyor. Yıl başı için bu yıl rezervasyonlar zayıf geçiyor. Yıl başına yüzde 50 doluluk oranıyla gireceğiz gibi görünüyor. Yurt dışından gelen turistler ise genellikle Rusya ağırlıklı" şeklinde konuştu. - BURSA

Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı
Uludağ'a gelen turistler hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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