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Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Uludağ'a çıkacaklara uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildiBursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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BURSA (İHA) - Bursa'da teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi

Bursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün (26.12.2021) şiddetli rüzgar sebebiyle kapalı olacaktır" denildi.

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