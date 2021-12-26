Uludağ'a çıkacaklara uyarı
Bursa'da teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildiBursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
BURSA (İHA) - Bursa'da teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi
Bursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün (26.12.2021) şiddetli rüzgar sebebiyle kapalı olacaktır" denildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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