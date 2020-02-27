Uludağ'a çıkacaklara uyarı
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Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Bursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilemeye bugünde devam ediyor.

27.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:58
Uludağ'a çıkacaklara uyarı

'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilemeye bugünde devam ediyor.


Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden 'a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bugün de ara verildi. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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