Uludağ'a çıkacaklara uyarı

22.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:13

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.



Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle 22.12.2019 Pazar günü tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA