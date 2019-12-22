Uludağ'a çıkacaklara uyarı
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Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

22.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:13
Uludağ'a çıkacaklara uyarı

'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden 'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.


Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle 22.12.2019 Pazar günü tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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