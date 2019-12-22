Uludağ'a çıkacaklara uyarı
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.
Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle 22.12.2019 Pazar günü tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA