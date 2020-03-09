Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor - Haberler
Milli Parklar Müdürlüğü, Jandarma, Uludağ

Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor

Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor Jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Uludağ'ın çeşitli bölgelerine kurulan yüz ve plaka tanıma özellikli hareketli kameralarla güvenliği sağlıyor Bursa'da Aralık ayında 2 dağcının kaybolup donarak ölmesiyle gündeme gelen kış turizminin gözde merkezlerinden...

09.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:43
Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor

Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor

Jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Uludağ'ın çeşitli bölgelerine kurulan yüz ve plaka tanıma özellikli hareketli kameralarla güvenliği sağlıyor

BURSA - Bursa'da Aralık ayında 2 dağcının kaybolup donarak ölmesiyle gündeme gelen kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, jandarma ve Milli Paklar Müdürlüğü tarafından 40 kamerayla saniye saniye gözetlenecek. Hareketli ve anonslu kameralar sayesinde habersiz yapılan tırmanışlar, endemik bitkilerin yok edilmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilecek.

Türkiye'nin önemli zirvelerinden biri olan Uludağ, yaz ve kış aylarında binlerce misafiri ağırlıyor. Kışın kar yağışı ile tıklım tıklım dolan Uludağ, yaz ayalarında ise oksijen seviyesiyle herkesin kamp kurmak için ilk tercihi oluyor. Bugüne kadar çeşitli faaliyetlere de ev sahipliği yapan Uludağ'ın korunması ve asayiş olaylarına anında müdahale edilmesi için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, zirvenin çeşitli yerlerine kameralar yerleştirdi. 24'ü sabit geniş açı, 16'sı hareketli olmak üzere kamera ile zirvenin takibi sağlanacak.


Anonslar ile vatandaşlar uyarılacak

Milli Park girişinden oteller bölgesine, Sarıalan'dan park yerlerine kadar birçok mahalle yerleştirilen kameralar, vatandaşları yanlış davranışlarda bulunmaları halinde anons sistemiyle ikaz edecek. Kısa süre önce devreye giren kameralarda ayrıca yüz tanıma, plaka tanıma ve hareket algılama özellikleri bulunuyor. Önemli endemik bitki türlerine sahip olan Uludağ'da doğaya zarar verenler anonsla uyarılacak. Yüz ve plaka tanıma sistemleriyle de anında cezai müeyyide uygulanabilecek.


Zirvede kaybolmaların önüne sensörlü kameralarla geçilecek

Yaz ve kış aylarında amatör ve profesyonel dağcılar, tırmanma veya diğer faaliyetlerini haber vermeden yapamayacak. Kaçak olarak hareket edenler takip edilecek. Her sene meydana gelen kaybolmaların önüne geçmek önlenecek. Hareketi algılayan kameralarla zirvenin dışına çıkanların ikaz edileceğini belirten yetkililer, bu gibi durumlara derhal müdahale edileceğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon liraya mal olan sistemle Uludağ, jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından saniye saniye gözetlenecek. Şu an 40 olan kamera sayısının ilerleyen dönemlerde 120'ye çıkarılabileceği öğrenildi.

1 Aralıkta kaybolan dağcıların 17 gün sonra cesetlerinin bulunması, bu sistemin ne kadar zaruri olduğunu gösteriyor. Sistemin bundan sonra yaşanacak kazaların önüne geçmesi bekleniyor.

Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haberler
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haberler
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haberler
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haberler
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haberler
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Prenses Dilek Yaman Berkay Şahin
Spor Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:19:45. #1.15#