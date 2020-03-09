Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor
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Jandarma, Uludağ, Güncel

Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor

Bursa'da Aralık ayında 2 dağcının kaybolup donarak ölmesiyle gündeme gelen kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, jandarma ve Milli Paklar Müdürlüğü tarafından 40 kamerayla saniye saniye gözetlenecek.

09.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:15
Uludağ 40 kamerayla gözetleniyor

Bursa'da Aralık ayında 2 dağcının kaybolup donarak ölmesiyle gündeme gelen kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, jandarma ve Milli Paklar Müdürlüğü tarafından 40 kamerayla saniye saniye gözetlenecek. Hareketli ve anonslu kameralar sayesinde habersiz yapılan tırmanışlar, endemik bitkilerin yok edilmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilecek.

Türkiye'nin önemli zirvelerinden biri olan Uludağ, yaz ve kış aylarında binlerce misafiri ağırlıyor. Kışın kar yağışı ile tıklım tıklım dolan Uludağ, yaz ayalarında ise oksijen seviyesiyle herkesin kamp kurmak için ilk tercihi oluyor. Bugüne kadar çeşitli faaliyetlere de ev sahipliği yapan Uludağ'ın korunması ve asayiş olaylarına anında müdahale edilmesi için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, zirvenin çeşitli yerlerine kameralar yerleştirdi. 24'ü sabit geniş açı, 16'sı hareketli olmak üzere kamera ile zirvenin takibi sağlanacak.

ANONSLAR İLE VATANDAŞLAR UYARILACAK

Milli Park girişinden oteller bölgesine, Sarıalan'dan park yerlerine kadar birçok mahalle yerleştirilen kameralar, vatandaşları yanlış davranışlarda bulunmaları halinde anons sistemiyle ikaz edecek. Kısa süre önce devreye giren kameralarda ayrıca yüz tanıma, plaka tanıma ve hareket algılama özellikleri bulunuyor. Önemli endemik bitki türlerine sahip olan Uludağ'da doğaya zarar verenler anonsla uyarılacak. Yüz ve plaka tanıma sistemleriyle de anında cezai müeyyide uygulanabilecek.

ZİRVEDE KAYBOLMALARIN ÖNÜNE SENSÖRLÜ KAMERALARLA GEÇİLECEK

Yaz ve kış aylarında amatör ve profesyonel dağcılar, tırmanma veya diğer faaliyetlerini haber vermeden yapamayacak. Kaçak olarak hareket edenler takip edilecek. Her sene meydana gelen kaybolmaların önüne geçmek önlenecek. Hareketi algılayan kameralarla zirvenin dışına çıkanların ikaz edileceğini belirten yetkililer, bu gibi durumlara derhal müdahale edileceğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon liraya mal olan sistemle Uludağ, jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından saniye saniye gözetlenecek. Şu an 40 olan kamera sayısının ilerleyen dönemlerde 120'ye çıkarılabileceği öğrenildi.

1 Aralıkta kaybolan dağcıların 17 gün sonra cesetlerinin bulunması, bu sistemin ne kadar zaruri olduğunu gösteriyor. Sistemin bundan sonra yaşanacak kazaların önüne geçmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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