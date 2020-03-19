Uludağ 3,5 ayda 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı 3,5 ayda 1 milyonun üzerinde vatandaş ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı 3,5 ayda 1 milyonun üzerinde vatandaş ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uludağ'da, 1 Aralık 2019 ile 15 Mart 2020 tarihleri arasında başta kaybolma ve yaralanma gibi olaylarla ilgili 799 ihbar ve şikayete işlem yapıldığı öğrenildi.

Çalışmalar kapsamında 322 asayiş ve 1142 arama kurtarma olayına müdahale edildiği bildirildi.

Uludağ'ı söz konusu tarihler arasında 350 bin 392'si teleferik vasıtasıyla olmak üzere toplam 1 milyon 122 bin 252 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Zirveye çıkan 769 bin 60 araçtan 192 bin 265'inin jandarma timleri ve plaka tanıma sistemleriyle kontrol edildiği kaydedildi.

Aralık ayından bu yana Uludağ'da Bursa Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan özel maksatlı timler ile Jandarma Genel Komutanlığı'nca takviye amacıyla görevlendirilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve JİKU timlerinin envanterinde bulunan helikopter, JİHA, kar motorları ile paletli kar araçlarıyla 6 bin 419 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Kaynak: AA