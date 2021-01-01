Uludağ 2021'e sessiz girdi

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, 2021 yılına sessiz ve karsız girdi. İşletmelerin çoğu kapalı olurken açık olan oteller de az sayıda müşterisiyle yeni yıla 'merhaba' dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sessiz girdi. Pandemi nedeniyle ülkede alınan sıkı tedbirler, beyaz cenneti de etkiledi. Özellikle yılbaşlarında tercih edilen merkezlerden biri olan Uludağ, bu sene yeni yılı buruk karşılarken, kar yağışının olmaması nedeniyle pistler de boş kaldı.

81 il valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından 'cadde, bulvar, meydan tedbirleri' kapsamında gönderilen genelge gereği, tüm yurtta olduğu gibi Uludağ'da da 1 Ocak 2021 saat 10.00'a kadar yabancı turistler de dışarıda dolaşamayacak.

Uludağ'da hizmet veren Ağaoğlu Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Salgın bizi çok etkiledi ama asıl sessizliğin sebebi kar yağışının olmamasıdır. Ben 24 yıldır Uludağ'da hizmet veren bir otelde çalışıyorum. Bu şekilde kurak bir yeni yıl görmedik. Otellerde doluluk oranlarımız geçen yıla göre oldukça az. Biz yine otelciler olarak hizmet versek de Uludağ'da bazı oteller açılmadı. 2021'in herkese sağlık getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN