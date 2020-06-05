Ulucami'de ilk cuma namazı coşkusu Ulucami'de ilk cuma namazı coşkusu Ulucami doldu taştı, vatandaş avlu ve parklarda namaz kıldı Bursa'da 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan Ulucami'nin içinde aylar sonra ilk cuma namazı kılındı.

Ulucami'de ilk cuma namazı coşkusu

Ulucami doldu taştı, vatandaş avlu ve parklarda namaz kıldı

BURSA - Bursa'da 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan Ulucami'nin içinde aylar sonra ilk cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralına uyulduğu için cami içerisine sığmayan cemaat, avluda da namaz kıldı.

Tarihi Ulucami, aylar sonra cuma namazı için kapılarını açtı. Tarihi mabet hınca hınç doldu. Sosyal mesafeli kılınan namaz sebebiyle cami içerisine sığmayan cemaat, avlu ve bahçede namaz kıldı. Korona virüsü salgını sebebiyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan Ulucami'nin içerisinde ilk defa toplu namaz kılındı. Geçen hafta kılınan ilk cuma namazının ardından bu hafta da sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan ilk cuma namazında vatandaşlar cami içerisini doldurdu. Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan cemaat cami içerisine sığmayınca bazı vatandaşlar avlu ve parklarda da saf tuttu.

Namazı kılan vatandaşlar dua ettikten sonra sosyal mesafe kuralına uyarak evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: İHA