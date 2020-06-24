Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, Bursa'da cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle, Bursa'da cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı kılındı.

Bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı'dan izler taşıyan şehirde, salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, selatin camilerinden Ulu Cami'de de eda edildi.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta ülkedeki camilerde cemaatle ibadete kapatılan ve kısa süre önce cuma, öğlen ve ikindi namazlarına açılan camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının kararıyla artık tüm vakitlerde toplu ibadet yapılabilecek.

Kaynak: AA