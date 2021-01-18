Uluborlu'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı
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Uluborlu'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı

18.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:48
Uluborlu'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlandı

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi.

Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 18 Ocak itibarıyla Kovid-19 vakasının kalmadığını belirtti.

Vakaların sıfırlanmasında ilçe sakinlerinin emeğinin olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın devam eden süreç içerisinde aynı hassasiyeti göstererek bizlere yardımcı olacaklarına inanıyorum. Bu sıkıntılı dönemlerden kurtulabilmemizin bizlerin elinde olduğunu unutmayalım. Kurallara uyalım. Tedbirlerimizi gevşetmeden rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla devam edelim. Sağlık çalışanlarının, filyasyon ekiplerinin hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı çalışmalar bizi bu sonuca ulaştırdı. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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