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Uluborlu 17 bin dekar alanda kiraz hasadına hazırlanıyor

Isparta'nın kiraz üretim merkezi olan Uluborlu ilçesinde üreticiler hasat sezonuna hazırlanıyor.

Uluborlu 17 bin dekar alanda kiraz hasadına hazırlanıyor
08.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:39

Isparta'nın kiraz üretim merkezi olan Uluborlu ilçesinde üreticiler hasat sezonuna hazırlanıyor. Yaklaşık 17 bin dekar alanda kiraz üretimi yapan üreticiler bu sezon geçen yıla göre daha fazla rekolte bekliyor.

Her yıl ilkbaharın gelmesi ve kirazların çiçek açmasıyla birlikte özellikle Japonlar tarafından 'Yeniden Doğuşun' simgesi kabul edilen ve kutsal sayılan Sakura mevsimi yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu yıl her ne kadar buruk geçmiş olsa da Isparta'nın Uluborlu ilçesi kiraz hasadına hazırlanıyor. Yörede genellikle Uluborlu Napolyon'u olarak adlandırılan 0900 ziraat çeşidi tercih edilmekle birlikte son yıllarda Regina çeşidi de yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Çin Halk Cumhuriyeti'yle diğer uzak doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"Kiraz sineği ile mücadele ediyoruz"

Kiraz yetiştiricisi Halis Sağlan, kirazın özenli bakım gerektiren narin bir meyve olduğunu belirterek, "Kasım ve Mart ayları arasında taban gübreleme ve budama işleriyle başlarız. Budamadan sonra kışlık ilaçlama uygulaması yaparız. Daha sonraki dönemlerde hastalık ve zararlılarla mücadeleye devam ederiz. Kirazda hastalık ve zararlılarla mücadele çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle de en önemli zararlılardan olan kiraz sineği ile mücadele için tuzaklar kurup gelişimine göre ilaçlı mücadele yaparız" dedi.

"İhracat için 26 ve üzeri kalibreli kiraz olmalı"

Kirazda sulamanın kalibreye etkisinin yüksek olduğuna değinen Sağlan, "Sulamaya çiçeğe girerken başlanır. Düzenli su ve gübre verilirse ürün kalibre yapar. 26 ve üzeri kalibreye sahip kirazlar ihracata uygundur. Bu kalibrenin altı iç piyasada ve pazarlarda, ıskarta diye tabir ettiğimiz ürünler ise gıda boyası, ilaç sanayi gibi çeşitli sektörlerde değerlendirilmektedir" diye konuştu.

"Hasat 20 Haziran'da başlar"

Bu sezon bugüne kadar afet görülmediği için kiraz tutumunun iyi göründüğünü kaydeden Halis Sağlan, "Bu nedenle rekoltenin geçen yıla göre daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Kiraz hasadı tahminen 20 Haziran tarihinde başlar. Hasat edilen kiraz genellikle ihracat yapan firmalar tarafından alınır. Bu aşamada her parti kiraz toplandıktan sonra pestisit kalıntısı olup olmadığına dair analizleri yapılmaktadır" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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