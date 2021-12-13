Ulubey'de asfalt seferberliği

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ulubey Belediyesi ekipleri Ulubey ilçesinin en büyük mahallelerinden Belenyurt Mahallesi'nin 7.5 km uzunluğundaki grup yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Büyükşehir Belediyesi ile ekip ruhuyla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Türkcan, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Halkımızın ulaşım konforunu artırmak için mahallelerimizde asfalt ve beton yol yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz" dedi.

Başkan Türkcan şöyle devam etti:

"Halkımıza hizmet yolunda bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce genişleme ve altyapı çalışmalarını tamamladığımız Belenyurt Mahallemizin 7.5 km'lik grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Sıcak asfalt konforunun hemşerilerimize ulaştırılmasında bizlere destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Ulaşım Daire Başkanımız Abdulkadir Hatipoğlu'na, Mahalle Muhtarımız Yılmaz Gürgen'e ve ekip arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mahalle de asfalt sevinci

Belenyurt Mahallesi Muhtarı Yılmaz Gürgen ise Başkan Güler ve Türkcan'a teşekkür etti. Muhtar Gürgen, "Biz Belenyurt Mahallesi olarak bu yolun genişletilmesi, altyapısı ve asfalta hazırlanması konusunda Büyükşehir Belediyesi ve Ulubey Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştık. Gelmiş olduğumuz aşamada Belenyurt Mahallesi olarak sıcak asfalta kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Kısa bir süre içerisinde asfaltımız tamamlanacak ve halkımız konforlu bir ulaşıma kavuşacak. Bizlere her zaman destek veren, özveriyle çalışan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve ekibine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine minnettarız ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ORDU