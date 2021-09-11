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Ulubey'de asfalt çalışmaları hız kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ulubey'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde asfalt çalışmaları hız kazandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde asfalt çalışmaları hız kazandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçe merkezinin iki cadde ve iki sokağını sıcak asfalt konforuyla buluşturdu.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da devam eden asfalt hamlesiyle, sorunlara kalıcı çözümler üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mahalle ve grup yollarının yanı sıra ilçe merkezleri de sıcak asfalt konforuyla buluşuyor. İlçelerde kurulan şantiyelerle ilin kaderi değişiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ulubey ilçe merkezinde bulunan iki sokak ve caddenin sıcak asfalt konforuyla buluştuğunu söyledi.

Başkan Güler: "Ulubey ilçemize hayırlı olsun"

İl genelinde başlattıkları asfalt ve beton yol seferberliğinin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Güler, "İlçelerimizde belirlediğimiz ulaşım sorunlarını belirli bir plan ve program çerçevesinde bir bir çözüyoruz. Bugüne kadar 19 ilçemizde bir çok yolu asfalt ve beton ile buluşturduk. Bu kapsamda Ulubey ilçemizde de Çayırağzı Sokak, Yahya Arcan Sokak ile Bezirganoğlu caddesi ve Hamide Özay Caddelerinin altyapılarını yenileyerek sıcak asfalt konforuna kavuşturduk. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelindeki altyapı, asfalt ve beton yol çalışmalarının bundan sonrada artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - ORDU

Ulubey'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Ulubey'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Ulubey'de asfalt çalışmaları hız kazandı

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Haber: Ulubey'de asfalt çalışmaları hız kazandı - Haberler
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