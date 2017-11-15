Uluabat Gölü "Uçangözlerle" Denetleniyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Bursa'daki Uluabat Gölü'nde, av koruma ve kontrol faaliyetlerinde "uçangözler (drone)" kullanılmaya başlandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, kaçak avlanan kişilerin tespit edilmesi için belirli bölgeleri kapalı devre kamera sistemiyle denetlenen Uluabat Gölü'nde, uçangözlerle de havadan denetim yapılıyor.



Denetimleri yapan av koruma ekiplerine jandarma, fahri av müfettişleri ile gönüllü uçangöz pilotları da destek veriyor. Gölün havadan denetimi sırasında kullanılan, kurumun ve gönüllülerin uçangözleri uygulamada önemli faydalar sağlıyor.



Uçangözlerle sazlık alanda yerleri tespit edilen avcıların yanına koruma ekipleri sürat teknesiyle giderek gerekli evrak denetimlerini yapıyor, kanuna aykırı davrananlara cezai işlem uyguluyor.



"Hedefimiz sürdürülebilir tabii yaşam tesis etmek"



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tabii yaşamı korumak maksadıyla teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarını ifade ederek, "Pilot uygulama olarak Uluabat Gölü Ramsar Alanı'nda başlattığımız uçangözlü bu koruma faaliyetlerinde gönüllü uçangöz kullanıcılarından da faydalandık. Diğer bölgelerimizde de aynı yöntemin kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir tabii yaşam tesis etmek ve gelecek nesillere aktarmak. Bu çerçevede tabii hayatı korumak için teknoloji neyi gerektiriyorsa onu uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.