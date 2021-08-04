(Drone) Uluabat Gölü'nün rengi alg patlamasıyla yeşile büründü
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(Drone) Uluabat Gölü'nün rengi alg patlamasıyla yeşile büründü

(Drone) Uluabat Gölü'nün rengi alg patlamasıyla yeşile büründü
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü'nün rengi, yaşanan alg patlamasıyla yeşile döndü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü'nün rengi, yaşanan alg patlamasıyla yeşile döndü.

Dip canlıları, su bitkileri, balık ve kuş popülasyonları açısından Türkiye'nin en zengin göllerinden biri olan Uluabat Gölü'nde, son zamanlarda sıcaklıkların artmasıyla buharlaşma başladı.

Gölde su miktarının azalması ve sudaki kirliliğin artmasıyla alg patlaması yaşanıyor.

Alglerin çoğalmasıyla rengi yeşile dönen göl, havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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(Drone) Uluabat Gölü'nün rengi alg patlamasıyla yeşile büründü - Haberler
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