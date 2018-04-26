Uluabat Gölü'nde Kontrol Yetkisi Karacabey'de

Dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan ve ekolojik yöndende çok sayıda endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Uluabat Gölü'nde ulaşım ve balıkçılık dahil olmak üzere bütün kontrol yetkisi Karacabey Belediyesi'ne verildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İç Sular Yönetmeliği'ne göre, Uluabat Gölü'ne kıyısı olan Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçeleri arasında, Karacabey'in göle en uzun kıyıya sahip olması dolayısıyla, göldeki bütün yetkilerin Karacabey Belediyesi'ne verildiği duyuruldu.

Bakanlık kararı uyarınca, Uluabat Gölü'ndeki balıkçı ve turistik gezi tekneleri ile kullanıcılarının bütün ruhsat, ehliyet, eğitim ve kontrolü, Karacabey Belediyesi tarafından gerçekleştirecek.

Uluabat Gölü'ndeki meselelerin çözümü konusunda yaklaşık 6 aydan bu yana resmi kurumlar nezdinde başlattıkları girişimlerin olumlu sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin tüm yönlerden mevcut zenginliklerinin gün yüzüne çıkarılıp hak ettiği değere kavuşması konusunda güç ve kararlılık vurgusunda bulundu.

Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi'nin göldeki denetim için gerekli tüm personel ve ekipman altyapısını oluşturmasının ardından, iskelelerin gerekli standarda ulaştırılması adına Büyükşehir Belediyesi'nin de gerekli projeleri hazırladığını kaydetti. - BURSA