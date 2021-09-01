Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz.
Habermetre - Haberler | Toplum

Ara Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz. ?Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82.

Ara Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz. ?Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimizi, Kaymakamımız Sayın Mutlu Köksal ve İlçe Protokolümüz ile Birlikte Gerçekleştirdik. Başta Cumhuriyetimiz olmak üzere bıraktığın tüm eserler bu millete ışık olmaya devam edecektir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Akalın Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Mesut Özil Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 82. Yıldönümü Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Törenimiz. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:50:35. #1.14#

title