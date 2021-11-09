Ulu Önder Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yıl Dönümü Anma Töreni - Haberler
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Ulu Önder Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yıl Dönümü Anma Töreni

Habermetre - Haberler | Toplum
Ulu Önder Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yıl Dönümü Anma Töreni

Üniversitemizde görev yapan öğretim elamanlarımızın (cübbeli olarak) idari personelimizle birlikte tören alanında gerçekleştirilecek olan "Çelenk Sunma Töreni"ne katılmaları önemle rica olunur.

Üniversitemizde görev yapan öğretim elamanlarımızın (cübbeli olarak) idari personelimizle birlikte tören alanında gerçekleştirilecek olan "Çelenk Sunma Töreni"ne katılmaları önemle rica olunur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

Tarih: 10 Kasım 2021 Çarşamba

Saat: 09. 00

Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Tören Alanı

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