Ulu Önder Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yıl Dönümü Anma Töreni
Üniversitemizde görev yapan öğretim elamanlarımızın (cübbeli olarak) idari personelimizle birlikte tören alanında gerçekleştirilecek olan "Çelenk Sunma Töreni"ne katılmaları önemle rica olunur.
Üniversitemizde görev yapan öğretim elamanlarımızın (cübbeli olarak) idari personelimizle birlikte tören alanında gerçekleştirilecek olan "Çelenk Sunma Töreni"ne katılmaları önemle rica olunur.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Tarih: 10 Kasım 2021 Çarşamba
Saat: 09. 00
Yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Tören Alanı
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