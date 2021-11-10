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Ulu Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Ulu Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla Tbmm'de tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri Erkan Haber al, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Akar'ın, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler, Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.

Ulu Önder Atatürk'ü anıyoruz

Ulu Önder Atatürk'ü anıyoruz

Ulu Önder Atatürk'ü anıyoruz

Ulu Önder Atatürk'ü anıyoruz

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