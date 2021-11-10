Ulu Önder Atatürk Kars'ta anıldı

KARS (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 83'üncü yıldönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Atatürk'ü anma törenleri ilk olarak Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı.

Çelenklerin konulmasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da, "Tİ" sesi ile birlikte Türkiye'nin kurtarıcısı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ikinci yarısında ise Bayrak yarıya indirildi.

Program daha sonra Kültür Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Saygı Duruşu, 10. yıl Nutku banttan dinletilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Atatürk'ün biyografisinin okunması ve şiirler, Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerin dinletilmesiyle sona erdi.

Programa; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Başsavcı Soner Aygün, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri askeri personel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KARS