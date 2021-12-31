Ulu çınarlar musiki ile terapi oluyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta müzik atölyelerinde her hafta düzenlenen kurslar ile 65 yaş üstü vatandaşlar müzik aletlerini çalmayı öğrenerek yeni bir uğraşı kazanmalarını hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik YADES kapsamında İleri Yaş Atölyeleri'nde yeteneklerinin gün yüzüne çıkması hedefleniyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen devam eden atölye hakkında "Müzik sadece eğlence ya da vakit geçirmek için kullanılan bir uğraş olmaktan öteye yüz yıllardır sağlık alanı da dahil bir çok alanda terapi amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Bizim ileri yaş atölyelerini kurarken amacımız 'Yaşlı vatandaşlarımızın müzik aletleri ile hem psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak hem de yeteneklerinin gün yüzüne çıkması amaçlamaktayız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ