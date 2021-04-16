Ulu Camiye balyozlu saldırı
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Ulu Camiye balyozlu saldırı

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Ulu Camiye balyozlu saldırı Ulu Camiye balyozla saldırı "Ayasofya'yı açarlarsa bende burayı cami olsun diye kırmak istedim" Balyozlu saldırgan gözaltına alındı Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö.

Ulu Camiye balyozlu saldırı

Ulu Camiye balyozla saldırı "Ayasofya'yı açarlarsa bende burayı cami olsun diye kırmak istedim"

Balyozlu saldırgan gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Ulucamii'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tamer Ö.(39), eline aldığı balyoz ile 622 yıllık Ulu Cami'nin kuzey tarafındaki pencerelerine saldırdı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz Ayasofya'yı açarlarsa bende burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, bende yaptım" dedi. Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ulu Camiye balyozlu saldırı
Ulu Camiye balyozlu saldırı
Ulu Camiye balyozlu saldırı
Ulu Camiye balyozlu saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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