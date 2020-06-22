Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir grup girişimci, ultraviyole ışınlarıyla ürünleri dezenfekte eden cihaz üretti.

Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler
22.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:14
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir grup girişimci, ultraviyole ışınlarıyla ürünleri dezenfekte eden cihaz üretti. İlk olarak Kızılay tarafından kullanılan cihazın, yakın zamanda başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

İlçede yaşayan girişimciler Mehmet Öztürk, Serdar Avcı ve Murat Mertfırat, Karamürsel Belediyesi ile iş birliği yaparak, koronavirüsten korunmak amacıyla ultraviyole ışınlarıyla ürünleri dezenfekte eden cihaz üretti. Cihazda bulunan banttan geçen ürünler, kapalı hazne içindeki 360 derece UV-C ışınlarına 8 saniye boyunca maruz bırakılarak, temizleniyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmaların geçen hafta tamamlanmasıyla üretilen cihaz, ilk olarak Kızılay'a bağlı maske üretim fabrikasında kullanılmaya başlandı. Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan testlerde, yüksek oranda bakteri ve virüsleri temizlediği belirlenen cihazın market, eczane, restoran gibi birçok yerde kullanılması planlanıyor.

'AMACIMIZ BÜTÜN ORTAMLARDA HİJYEN SAĞLAMAK'Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında, üretilen cihazın tek tasarımının olmadığını, gelen talebe uygun ve ihtiyaca göre şeklinin belirlendiğini kaydetti. Cihazın birçok alanda hayatı kolaylaştırabileceğini belirten Yıldırım, "Belediyemiz ve özel girişimlerle beraber yaptığımız bu ortak istişare ve fikir birliği neticesinde dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde neler yapılabileceğini konuştuk. Çıkış noktamız aslında vatandaşımızın hizmet aldığı özellikle marketlerde insanların aldıkları mallara hijyen içinde ulaşmasını sağlayacak bir cihaz ürettik" dedi.Talebe göre üretim yapıldığını belirten Başkan Yıldırım, "Bununla alakalı çalışmalar yaparken bu konunun ne kadar geniş olduğunu, kullanım alanının ne kadar yüksek olduğunun farkına vardık. Üretim aşaması tamamen fabrikasyon anlamında değil gelen talebe göre devam ediyor. Bu cihazlar kullanım alanı olarak çok geniş. İlk olarak maske dezenfekte eden bir makine ürettik ve o şu anda Kızılay'da kullanılıyor. Amacımız toplumdaki vatandaşımızın ihtiyacı olan bütün ortamlardaki hijyeni sağlamak. Türkiye'nin önde gelen sayılı mağazalardan biriyle yaptığımız görüşmelerde özellikle mağazalarda denenen kıyafetlerin hijyeninin sağlanması için bir cihaz üretilmesi istendi. Şu anda onun çalışmalarını devam ettiriyoruz. Çok kısa zamanda da onu da üreteceğiz" diye konuştu.'BİLİMSEL OLARAK İSPATLANDI'Üretilen cihazın bilimsel testlerden geçerek, onay aldığını belirten Başkan Yıldırım, "Şunu net olarak ifade edeyim; yaptığımız cihazların koronavirüs ve diğer virüsleri yok etme oranı bilimsel olarak ispatlandı. Ölçülebilen testlerle bu veriler bize ifade edildi. Özellikle İngiltere ve Avrupa'dan talepler aldık, Orta Doğu'dan da siparişler var çok kısa zamanda bu konuda da bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi. 

- Kocaeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Türk web hosting şirketi Natro satıldı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Donald Trump Halife Hafter Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Safiye Soyman Kerimcan Durmaz
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Ultraviyole ışınlarla dezenfekte eden cihaz ürettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:36:44. #1.14#
title