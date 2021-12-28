İZMİR (İHA) - İzmir'de bulunan Ultra Viole Gün Işığı Cihazı Kazım Karabekir Stadı'na getiriliyor. Cihaz, sayesinde stat zemini soğuktan korunacak.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bulanan Ultra Viola Gün Işığı Cihazı Kazım Karabekir Stadı'na getiriliyor. İzmir'den tır aracına yüklenen cihaz yola çıktı. Ultra Viole Gün Işığı Cihazı Kazım Karabekir Stadı'na monte edilecek. Ultra Viole Gün Işığı Cihazının saha zeminine yayacağı enerji sayesinde stat zemini soğuktan korunacak. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, saha zemininin korunması için önemli bir yer tutacak olacak Ultra Viole Gün Işığı cihazının İzmir'den Erzurum'a gönderilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Mavi-beyazlı kulüp adına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal da, öteden beri kulüp olarak süreci takip ettiklerini belirterek, "Biz daha önce il müdürlüğümüzden böyle bir cihaza Kazım Karabekir Stadı'nda ihtiyaç olduğunu iletmiştik. İl Müdürlüğümüzde bizim talebemizi dikkate aldı. Girişimler sonuç verdi. İnşallah, kış mevsiminin en uzun süreyle hüküm sürdüğü şehrimizde Ultra Viole Gün Işığı cihazı sayesinde stadımızın zemini soğuktan korunacak. Gençlik ve Spor Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM