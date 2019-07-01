Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

- Pankart taşıyıp slogan atılması

Yürüyüş yapılması

Yolu kapatmaya çalışanlara polisin müdahale etmesi

Otobüsün önüne oturan göstericilerin dağıtılması

Çöp konteyneriyle caddeye barikat kurup ateşe verilmesi İsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına ve zorunlu askerlik sistemine tepki gösteren Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs'teki Mea She'arim semtinde gösteri düzenledi. İsrail güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Kaynak: AA