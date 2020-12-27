Ultra-Ortodoks Yahudi milletvekillerinden Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılması planına tepki

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamaya Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat'ta da devam edilmesi planına tepki gösterdi.

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamaya Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat'ta da devam edilmesi planına tepki gösterdi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'in sağlık kuruluşları ve hastanelere verdiği "Şabat'ta da Kovid-19 aşısı yapılmaya devam edilmesi" talimatını kınadı.

Öte yandan Birleşik Tevrat Partisi Üyesi ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Uri Maklev, Sağlık Bakanı Edelstein'in kendisine Şabat'ta aşı yapılmayacağı taahhüdünde bulunduğunu ancak sözünü tutmadığını ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığını "profesyonellikten uzak olmakla" suçlayan Maklev, "Ultra-Ortodoks halk, bakanlığın liderliğine olan inancını şimdiden kaybetti. On binlerce insanı sebepsiz yere karantinaya zorladıklarını, salgın boyunca şeffaf olmadıklarını gördük. Şabat'a saldırdıklarında çalışmaları nasıl kutsanabilir?" ifadelerini kullandı.

Yahudilik inancına göre, cuma gün batımıyla başlayıp cumartesi gün batımı sonrasına kadar devam eden Şabat'ta kişilerin her türlü mesleki işlerini bırakıp kendilerini ibadete vermesi isteniyor.

280 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Öte yandan Sağlık Bakanı Edelstein, ülkede son bir hafta içinde 280 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

İsrail'de 20 Aralık'ta, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılmasına başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci