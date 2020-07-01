Ultra lüks yatlar Bodrum'a geldi
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Ultra lüks yatlar Bodrum'a geldi

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'un cennet koylarına ve Yalıkavak Yat Limanı'na Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kiraladığı ultra lüks yatlar demirledi.

Ultra lüks yatlar Bodrum'a geldi
01.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:41

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'un cennet koylarına ve Yalıkavak Yat Limanı'na Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kiraladığı ultra lüks yatlar demirledi.

Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında ultra lüks yatlar gelmeye başladı. Her biri milyonlarca lira dolar değerindeki ultra lüks yatlar ilgi çekti. Sadece koylar değil Yalıkavak Yat Limanı da ultra lüks yatların uğrak yeri oldu. Yalıkavak Marina'ya ilk demirleyen yat, 60 metre uzunluğundaki 'Kaiser' oldu. Kaiser'in ardından 50 metre uzunluğundaki 'White' ve 40 metre uzunluğundaki 'Ares' de aynı marinaya geldi. Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da tatillerinde kiraladığı belirtilen 75 metre uzunluğundaki mega yat, 'Cloudbreak' da Yalıkavak Mahallesi açıklarına demir attı. Haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olan, 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu kaydedilen yatta gün boyu hareketlilik yaşandı. Yatların, içinde kimin olduğu sır gibi saklandı.Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, pandemi nedeniyle ilçenin cennet koylarına gelen ultra lüks yat sayısında geçmiş yıllara oranla azalma olduğunu belirti, "Geçen yıl rakamlar çok iyiydi bu sene daha da artış bekliyorduk ancak pandemi süreci tüm sektörlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe büyük ölçüde etkilendi. Gecen yıl Bodrum'da 5 bine yakın deniz trafiği vardı ve bunların 200'ü süper mega yatlardı. Bu yıl pandemi süreci nedeniyle rakamlar düşük olsa da gelen birkaç süper mega yat, bizi mutlu etti. Pandemi sürecinde en güvenilir tatil olan yat turizminde artışları bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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