Ultra lüks spor otomobiller İstMarina'da sergilendi

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Ultra lüks spor otomobiller İstMarina'da sergilendi

Ultra lüks spor otomobiller İstMarina'da sergilendi
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

İstMarina'da 1-4 Temmuz tarihlerinde sergilenen dünyanın en lüks araçlarına İstanbullular büyük ilgi gösterdi.

İstMarina'da 1-4 Temmuz tarihlerinde sergilenen dünyanın en lüks araçlarına İstanbullular büyük ilgi gösterdi.

İstMarina'dan yapılan açıklamaya göre, yaza hızlı başlayan İstmarina AVM, hafta sonunda vatandaşlara oto fuarı tadında bir etkinlik düzenledi.

Lamborgini, Ferrari, Rolce-Royce, Porche gibi dünyanın en lüks spor otomobillerinin sergilendiği etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

On binlerce ziyaretçinin katılım gösterdiği etkinlikte Türkiye'de tek olan bir Porche modeli de sergilenirken, 500 TL'lik alışveriş yapıp çekilişe katılan talihliler arasından onlarca kişi de Kartal-Pendik sahil yolunda Lamborgini ile tur atma keyfi yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstmarina AVM Müdürü Melih Çevik, "Yaz dönemine hızlı başlamak istedik ve bu etkinliği düzenledik. Çok sayıda ultra lüks aracı müşterilerimiz adeta fuar tadında görmenin memnuniyetini yaşadılar. Türkiye'de tek olan araçlar dahi burada yer aldı. Daha önce de arazi araçları gibi benzer etkinliklerimiz olmuştu. Bundan sonra da bu tür sıra dışı çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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